Во время боя непрерывным огнем рядовой ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ и таким образом заставил противника отступить

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Сквер памяти Героя России, уроженца Якутии, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО), Дмитрия Егорова открыли в родном районе военнослужащего в Сунтарском улусе республики. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного унитарного предприятия (ГУП) "ЖКХ Республики Саха (Якутия)".

"В селе Усун-Кюель Сунтарского улуса <…> состоялось открытие сквера памяти Героя России, Героя Донецкой Народной Республики, участника специальной военной операции Дмитрия Егорова, - говорится в сообщении. - Сквер стал результатом совместной работы Сунтарского филиала ГУП "ЖКХ РС (Я)", органов местного самоуправления и неравнодушных жителей. Здесь установлены бюст героя, информационный стенд с биографией и историей подвига, благоустроена территория. Также учреждена стипендия имени Дмитрия Егорова для лучших выпускников Арылахской агротехнологической школы, а его имя присвоено котельной в селе Тойбохой".

Звание Героя России было присвоено рядовому Егорову с позывным Сунтар посмертно. В Минобороны РФ ранее сообщали, что рядовой 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Егоров был посмертно представлен к званию Героя РФ за героизм, отвагу и мужество, проявленные в бою против Вооруженных сил Украины у населенного пункта Новомайорское. Как уточнили в военном ведомстве, во время боя непрерывным огнем из стрелкового оружия рядовой ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ и таким образом заставил противника отступить. При этом Егоров получил тяжелое ранение, которое стало для него смертельным.

Егоров родился 27 января 1975 года в Сунтарском районе Якутской АССР. В 1991 году окончил Арылахскую среднюю общеобразовательную школу. Военнослужащий трудился в системе жилищно-коммунального хозяйства на протяжении более 15 лет, был оператором котельной ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)".