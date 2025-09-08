Строительство ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Якутии и компанией "Прошкола"

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в России адаптивный образовательный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья открылся в Якутске, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"В столице Якутии состоялось событие, которого ждали тысячи родителей и детей - открылась школа адаптивного образовательного комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья, - написал Николаев. - Теперь у ребят с особенностями здоровья есть современная школа, где они смогут учиться, дружить, находить свои таланты и готовиться к будущей профессии. Здесь есть все - от просторных классов и спортивных залов до мастерских по гончарному, швейному и столярному делу, фотостудии и медиалаборатории".

Он уточнил, что до конца года в комплексе должны быть достроены детский сад на 200 мест и интернат на 150 мест.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, комплекс стал крупнейшим в России, школа рассчитана на 550 мест. По словам директора образовательного комплекса Ольги Адамовой, особое внимание будет уделено дополнительному развитию и профориентации. В школе будут работать мастерские по швейному и слесарному делу, гончарному мастерству, растениеводству, парикмахерскому искусству, а также фотостудия и типография.

Строительство ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Якутии и компанией "Прошкола" (дочерняя структура ВЭБ.РФ). Финансирование осуществляется за счет капитальных грантов, преимущественно федеральных, а также средств кредиторов - ВЭБ.РФ и Сбербанка.