На эту сумму можно рассчитывать при максимальном доходе и стаже, следует из данных Соцфонда

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Предельный размер пособия за один день больничного в 2025 году составляет 5 673 рубля, на эту сумму можно рассчитывать при максимальном доходе и стаже. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, которые изучил ТАСС.

Так, пособие по временной нетрудоспособности оплачивается, исходя из среднего заработка и продолжительности страхового стажа. Чтобы рассчитать сумму больничных выплат, берется средний заработок за два предыдущих года. В частности, если вы заболели в 2025 году, то пособие рассчитают на основе 2024 и 2023 годов. Учитываются все официальные доходы, на которые начислялись страховые взносы.

При этом для расчетов существует установленная законом предельная база - это максимум, с которого работодатель платит взносы в Соцфонд. Если вы зарабатывали больше, для расчета все равно возьмут именно этот максимум. В 2023 году он составлял 1 917 000 рублей за год, а в 2024 году - 2 225 000 рублей за год.

Таким образом, в 2025 году максимальное пособие за один день больничного составляет 5 673 рубля.

От продолжительности страхового стажа зависит, в каком размере учтут ваш заработок. Так, при стаже более восьми лет учтут 100% (в пределах лимита), при стаже от пяти до восьми лет - 80%, а при стаже менее пяти лет - 60%.

Если заработка в расчетном периоде не было, он был меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ) или ваш страховой стаж меньше шести месяцев, то средний дневной заработок считают с учетом МРОТ, который установлен в этом году (в 2025 году это 22 440 рублей). То есть минимально в 2025 году для пособия используется заработок в 24 МРОТ - 538 560 рублей за два расчетных года. В итоге минимальный размер пособия за день составляет 723 рубля при 31 дне в месяце и 748 рублей при 30 днях.