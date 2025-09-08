Он действовал в регионе с 5 апреля

ТЮМЕНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, действовавший в Тюменской области с 5 апреля, отменен, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.

"Отменяем в Тюменской области особый противопожарный режим, который действовал с 5 апреля. Подписал соответствующее постановление", - написал он.

Всего в этом году произошло 19 лесных пожаров и 144 ландшафтных, что значительно меньше показателей 2024 года, отметил губернатор. В текущем сезоне власти региона приобрели современное оборудование и новую технику, также для мониторинга возгораний используется более 100 камер видеонаблюдения и 63 беспилотника.