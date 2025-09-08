Ему было 76 лет

СЫКТЫВКАР, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда Республики Коми в почетной отставке, заслуженный юрист России Вячеслав Шишкин умер на 77-м году жизни. Он проработал в судебной системе республики 40 лет, из них более 20 лет возглавлял Верховный суд региона, сообщила пресс-служба суда.

"Ушел из жизни председатель Верховного Суда Республики Коми в почетной отставке Вячеслав Шишкин. Вячеслав Александрович проработал в судебной системе нашей республики 40 лет, из них почти 22 года - председателем Верховного суда Республики Коми", - говорится в сообщении.

Шишкин родился в селе Усть-Кулом 26 ноября 1948 года. С отличием окончил юридический факультет Пермского государственного университета. Судебную работу начал в 1977 году с должности народного судьи Сыктывкарского городского народного суда. С 1982 по 1986 год занимался организацией работы судов, являясь заместителем министра юстиции Коми АССР. В Верховном суде республики работал с сентября 1986 года, сначала заместителем председателя, а с 1994 по 2016 год - председателем.

За большой личный вклад в развитие правосудия в Коми, совершенствование деятельности судебной системы, защиту интересов судейского сообщества и реализацию судебной реформы, укрепление авторитета судебной власти награжден почетной грамотой совета судей Российской Федерации, почетной грамотой Республики Коми, медалями "За заслуги перед судебной системой РФ" II степени, "За безупречную службу", наградным знаком совета судей РФ "За служение правосудию", знаком отличия "За усердие" II степени. Заслуженный юрист РФ и заслуженный работник Республики Коми. Указом президента России от 27 мая 2005 года № 600 за заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу награжден орденом Почета.

"Вячеслав Александрович внес огромный вклад в укрепление авторитета судебной власти, совершенствование правосудия, был профессионалом высочайшего класса, справедливым судьей, замечательным наставником, мудрым руководителем. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах", - отметили в суде.