Спикерами стали эксперты из Министерства просвещения РФ, Сколково, Сбера и Высшей школы экономики

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российское общество "Знание" открыло онлайн-курс по искусственному интеллекту (ИИ) для педагогов, они научатся распознавать ИИ в домашних заданиях учеников. В случае успешного освоения курса педагоги получат удостоверение о повышении квалификации, сообщает пресс-служба просветительской организации.

"На платформе "Знание. Академия" открылся онлайн-курс "Преподавание в эпоху ИИ: вызовы и новая этика", реализованный Российским обществом "Знание" совместно с Московским Политехом. По итогам успешного освоения курса педагоги смогут получить удостоверение о повышении квалификации. Они научатся использовать искусственный интеллект в работе и распознавать его в домашних заданиях", - говорится в сообщении.

Спикерами курса стали эксперты из Министерства просвещения РФ, Сколково, Сбера и Высшей школы экономики. Учителя и преподаватели протестируют отечественные нейросети: разработают в них план урока и лекции, сгенерируют изображения и инфографику, подготовят аналитические отчеты, сравнят работы учеников и искусственного интеллекта.

Слушатели курса также пройдут и теоретическую подготовку: получат базовое представление о принципах работы ИИ, разберутся в возможностях и ограничениях генеративных моделей, узнают о новых объективных критериях оценки. Это позволит учителям адаптировать задания так, чтобы ученики не смогли использовать искусственный интеллект при их выполнении.

"Каждому учителю необходимо сформировать личную профессиональную позицию к такому инструменту, как ИИ: этично ли его использовать, как он влияет на критерии оценки и как обеспечить академическую честность при наличии этой технологии. Изучив основы работы нейросетей и опробовав их в действии, педагоги смогут осознанно ответить на эти насущные вопросы, отбросив любые предубеждения", - отметила руководитель платформы "Знание. Академия" Александра Буйчик.

Курс доступен бесплатно для всех желающих. Его общая продолжительность составляет 16 академических часов. Обучение организовано в свободном формате, что позволяет изучать материалы и выполнять задания в удобное для участников время. Педагогические работники высшей школы, организаций СПО и общеобразовательных организаций могут пройти курс в формате повышения квалификации с получением удостоверения о повышении квалификации установленного образца от Московского Политеха.