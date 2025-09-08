Российско-бразильская кругосветная экспедиция прошла Берингов пролив

По словам капитана российской части экипажа Сергея Щербакова, эта сложная часть пути была преодолена без особых проблем

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Российско-бразильская кругосветная экспедиция на яхте Fraternidade ("Братство"), следующая под флагом БРИКС, преодолела Берингов пролив, разделяющий Евразию и Северную Америку, Тихий и Северный Ледовитый океаны. Об этом сообщил ТАСС председатель омского отделения Русского географического общества (РГО) Иван Кротт.

"Экипаж экспедиции "Братство-2025" успешно прошел Берингов пролив и прибыл в столицу Чукотского автономного округа - Анадырь. Переход из Северного Ледовитого океана в Тихий знаменует начало нового, тихоокеанского этапа кругосветки", - рассказал Кротт.

По словам капитана российской части экипажа, члена совета Омского отделения РГО Сергея Щербакова, который не раз ходил по Северному морскому пути (СМП), эта сложная часть пути была преодолена без особых проблем. "В этот раз он (СМП - прим. ТАСС) был к нам благосклонен. Мы перед Певеком (город в Чукотском автономном округе - прим. ТАСС) в лед вошли, и нас выдавило в территориальные воды России. Пролив Лонга (между островом Вранга и материковой частью РФ - прим. ТАСС) уже закрывался, когда мы прошли, и он закрылся после нас. В целом мы успели пройти спокойно - для Северного морского пути", - рассказал Щербаков.

Капитан яхты, 88-летний известный бразильский путешественник Алейшо Белов добавил ТАСС, что главной целью экспедиции было дойти до Сибири и преодолеть Северный морской путь. "Это самое главное. Если бы лед закрыл путь, мы не успели бы вернуться, потому что лето кончается. Но все в порядке. Теперь мы направимся домой [в Бразилию]", - подчеркнул он.

Экспедиция стартовала 12 апреля из бразильского Сальвадора и посвящена 80-летию Победы и 180-летию РГО. За 10 месяцев команда планирует преодолеть около 45 тыс. км.