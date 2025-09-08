В частности, в Челябинской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, ветер до 13 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Температура воздуха до плюс 22 градусов, а также дожди ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО) в течение предстоящей недели. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Челябинской области с 8 по 14 сентября] переменная облачность, кратковременные дожди, ветер до 13 м/с. Ночью ожидается плюс 6 - плюс 11 градусов, днем - плюс 17 - плюс 22 градуса", - говорится в сообщении Челябинского гидрометцентра.

В Свердловской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами дождь, порывы ветра до 14 м/ с. Ночью в регионе ожидается до плюс 11 градусов, днем - до плюс 18 градусов. В Курганской области - облачная погода, дождь и порывы ветра до 14 м/с, ночью - до плюс 12 градусов, днем - до плюс 18 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ночью столбики термометров достигнут плюс 12 градусов, днем - плюс 18 градусов, порывы ветра составят 12 м/с. В Югре ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами туман, порывы ветра до 13 м/ с. Ночью в регионе ожидается температура до плюс 12 градусов, днем - до плюс 18 градусов, местами до плюс 22 градусов.

В Ямало-Ненецком автономном округе - переменная облачность, дождь, порывы ветра достигнут 12 м/с. Ночью температура воздуха составит до плюс 8 градусов, днем - до плюс 14 градусов.