МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Эксперты центра "Профессии будущего" ко Дню финансиста проанализировали рынок труда и составили рейтинг самых востребованных финансовых специальностей в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

"Финансовая сфера Москвы динамично развивается, и вместе с внедрением новых технологий растет спрос на специалистов, способных решать комплексные задачи. Мы видим, что работодатели ценят не только узкопрофессиональные знания, но и стратегическое мышление, клиентоориентированность и умение управлять рисками в условиях неопределенности", - цитирует пресс-служба карьерного эксперта центра "Профессии будущего" Алену Чукину.

Отмечается, что первое место занимают клиентские менеджеры. Стабильно высокий спрос на этих специалистов объясняется активным развитием розничных и корпоративных банковских продаж, расширением клиентского сервиса и необходимостью персонального сопровождения клиентов в крупных финансовых организациях. На второй позиции рейтинга находятся финансовые менеджеры - потребность в них не снижается благодаря их ключевой роли в стратегическом планировании и управлении бюджетами компаний. Эти специалисты особенно востребованы в среднем и крупном бизнесе, где требуется грамотное распределение ресурсов, финансовое моделирование и аналитика для повышения эффективности бизнес-процессов.

Третье место занимают бухгалтеры, сохраняющие статус основы финансовых служб и демонстрирующие устойчивый спрос даже на фоне повсеместной автоматизации процессов. Работодатели ценят в них не только знания нормативно-правовой базы и системы налогообложения, но и способность работать с современными ERP-системами и цифровыми инструментами отчетности.

Для быстрого старта в профессии сегодня доступны короткие и интенсивные образовательные программы. В центре "Профессии будущего" москвичи могут освоить ключевые специальности финансового сектора - от финансового менеджера и бухгалтера до аналитика - максимум за 3,5 месяца. Обучение строится на партнерстве с ведущими компаниями города, что позволяет выстраивать учебный процесс на основе реальных практических задач и обеспечивает прямой контакт с будущими работодателями, добавили в пресс-службе департамента.