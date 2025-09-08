На Кубани до 10 сентября объявили штормовое предупреждение

Ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром, подъемы уровня воды, также имеется опасность формирования смерчей над морем

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае до 10 сентября. Синоптики прогнозируют ливни с грозой, градом и сильным ветром, также подъем уровня воды в реках выше неблагоприятных отметок и формирование смерчей над морем, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"8-10 сентября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеоявлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с. На малых реках бассейна р. Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, юго-западных притоках р. Кубань и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Краснодарском крае действует режим чрезвычайной пожароопасности, пребывание в лесах региона ограничено.