Депутаты от ЛДПР обратилась с подобным предложением к главам регионов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР обратились к главам российских регионов с предложением расширить региональные программы льготного протезирования зубов на пенсионеров, инвалидов и членов многодетных семей. Об этом ТАСС сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По словам парламентария, в условиях снижения доходов населения и роста стоимости медицинских услуг доступ к зубопротезированию для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей существенно ограничен.

"Это несправедливо в отношении этих социально уязвимых категорий населения", - добавил он.

"Поэтому ЛДПР обратилась к главам регионов, чтобы они нашли возможность распространить льготное или бесплатное зубопротезирование на пенсионеров, инвалидов и многодетные семьи. Это позволит сохранить им здоровье и снизит нагрузку на всю систему здравоохранения", - сказал Слуцкий.

По мнению авторов инициативы, такая мера поддержки позволит не только улучшить состояние здоровья значительной части населения, но и снизить нагрузку на систему здравоохранения за счет профилактики осложнений, что, в свою очередь, будет способствовать экономии бюджетных средств.