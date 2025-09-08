Фестиваль науки в Минске посетили 38 тыс. гостей

В рамках события состоялись мероприятия российского проекта "Наука 0+", организаторами которого выступили Минобрнауки России и МГУ

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Фестиваль науки в Минске собрал 38 тыс. участников, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

"В этом году фестиваль посетили 38 тысяч гостей, участие приняли 170 организаций", - отметили там.

6 сентября в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук (НАН) Беларуси в Минске прошел Фестиваль науки - важнейшее научно-популярное событие страны. НАН выступила организатором мероприятия. В рамках фестиваля состоялись мероприятия российского проекта "Наука 0+", который в 2025 году отмечает свое 20-летие и проходит под темой "Твоя квантовая реальность", соответствуя объявленному ООН Международному году квантовой науки и технологий. Организатором российской научно-популярной площадки "Наука 0+" в Минске выступили Минобрнауки России и МГУ.

С российской стороны в фестивале приняли участие представители МГУ (биологический, геологический, исторический, механико-математический факультеты, НИИ механики и НИИЯФ МГУ), Парка "Зарядье", Пироговского университета, РТУ МИРЭА, Музея "Физическая кунсткамера", проекта "Океаника", РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и других научно-образовательных организаций РФ.

Фестиваль науки проводился в рамках масштабного международного проекта Открытая неделя науки стран БРИКС+, которая продлится в белорусской столице с 6 по 13 сентября.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером международного фестиваля "Наука 0+".