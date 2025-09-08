В Москве в рамках капремонта выполнили план по замене систем отопления

В 2025 году обновили внутридомовые системы центрального отопления в более чем 600 домах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капремонта многоквартирных домов завершены в столице. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ежегодно проводятся работы по замене систем центрального отопления. Эти мероприятия начали сразу после окончания отопительного сезона и завершили до начала нового, обеспечив полную готовность этой категории жилых домов", - сказал Бирюков.

По его словам, своевременная и качественная замена отопительных приборов является залогом комфорта и безопасности в квартирах москвичей. В 2025 году в рамках программы обновили внутридомовые системы центрального отопления в более чем 600 домах.

"При капитальном ремонте производится замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется безаварийная работа в зимний период", - добавил заммэра.

Он уточнил, что после завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации. При проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности, заверил Бирюков. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.