МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Семнадцать студентов трех столичных колледжей, среди которых повара и кондитеры, получили стипендии. Учащихся с самыми высокими баллами наградили двумя персональными стипендиями в 30 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие стало итогом первого семестра целевого обучения, договор о котором был подписан между холдингом Maison Dellos и студентами первого московского образовательного комплекса, пищевого колледжа №33, московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно". Награждение прошло в ресторане "Турандот"

"Я помню, как мы здесь подписывали договоры в декабре прошлого года. Это было торжественно, но было еще непонятно, мы еще не знали, как это будет, во что это выльется. И так приятно осознавать, что сейчас у нас есть уже команда ребят, которые будут звездами в команде Maison Dellos через некоторое время. Некоторые уже сейчас являются таковыми", - рассказала представитель Московского центра развития профессионального образования Лариса Антонова.

Стипендии получили 17 будущих поваров и кондитеров в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Кроме того, в качестве особого признания высокого уровня мастерства и целеустремленности дополнительно предусмотрены две персональные стипендии в 30 тыс. рублей.

Как отметили организаторы, в ближайшее время планируется расширение программы, к ней присоединятся еще несколько столичных колледжей.