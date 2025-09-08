Мэр Москвы поблагодарил за поддержку проекта президента РФ Владимира Путина, правительство России, РЖД, Центральную пригородную пассажирскую компанию и технологического партнера "Трансмашхолдинг"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии завершения обновления подвижного состава четырех Московских центральных диаметров.

"Большое событие транспортной отрасли. Заканчиваем сегодня обновление всего подвижного состава на Московских центральных диаметрах. Поставлено 4 500 современных вагонов. Это гигантская программа, которая подошла к завершению", - сказал Собянин в понедельник.

В планах - обновление Ярославского направления МЖД, улучшение движения на Центральном транспортном узле, добавил мэр.

"Что нам удалось сделать, - это увеличить количество пассажирских мест в 1,5 раза на МЦД за счет новых поездов, улучшить комфорт передвижения. И сегодня это одно из самых быстрорастущих направлений, больше, чем метро, автобусы. Каждый год мы приращиваем количество пассажиров на МЦД", - сказал мэр, отметив, что с момента запуска МЦД количество пассажиров увеличилось почти в два раза, есть еще потенциал роста.

"На Центральном транспортном узле еще много работы, много усилий для того, чтобы он стал современным, дошел не только до ближайшего Подмосковья, но и до близлежащих других городов", - отметил Собянин.

Мэр поблагодарил за поддержку проекта президента РФ Владимира Путина, правительство России, РЖД, Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК) и технологического партнера "Трансмашхолдинг", который обеспечил строительство большинства современных поездов. "Создали еще одно направление транспортного машиностроения, теперь у России есть свои прекрасные поезда", - добавил Собянин.

О проекте

Масштабное обновление подвижного состава МЦД было начато перед запуском первых двух диаметров в 2019 году и завершено в течение шести лет. Подвижной состав МЦД-1 и МЦД-2 был полностью обновлен в 2020 году - в течение первого года работы диаметров, а на МЦД-3 и МЦД-4 - в сентябре 2025 года. В общей сложности (с 2014 года) для МЦД было поставлено 398 современных поездов.

Новые поезда оснащены климат-контролем и системой обеззараживания воздуха, имеют понятную навигацию и медиаэкраны, эргономичные кресла и зарядки для гаджетов. Поезда движутся плавно, а уровень шума в вагонах снизился на 35%. Вместимость новых вагонов - в 1,5 раза выше. Таким образом, в результате обновления парка количество пассажирских мест в поездах МЦД увеличилось в 1,5 раза - с 5,4 млн до 7,8 млн пассажирских мест в сутки.

Флагманской моделью Центрального транспортного узла является "Иволга". В настоящее время в парке МЦД - более 100 поездов "Иволга" разных поколений. Треть из них - "Иволга 4.0".

Обновление подвижного состава стало важнейшим фактором роста популярности центральных диаметров, по которым в сутки совершается до 1,6 млн поездок. Причем доля внутригородских поездок выросла почти в три раза - их число составляет до 500 тыс. поездок в сутки. Эффект от обновления парка поездов значительно превзошел первоначальные ожидания.

Сеть четырех диаметров МЦД - это 303 км и 137 станций, в том числе 52 московских городских вокзала. С момента запуска на МЦД было выполнено свыше 1,4 млрд поездок. Интервал движения поездов составляет 5-7 минут в часы пик. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток вырастет до 1,8 млн поездок в рабочий день.

По темпам обновления подвижного состава Центральный транспортный узел России занимает первое место в мире. В результате средний возраст подвижного состава ЦТУ сократился в пять раз - с 23 до 4,5 лет. ЦТУ объединяет 11 субъектов России: Москву, Московскую область и сопредельные с ними регионы, - это 31 млн человек и почти 75% всех пригородных железнодорожных перевозок России.

В июне 2025 года было начато обновление подвижного состава на Ярославском направлении МЖД - в настоящее время пассажиров перевозят четыре поезда последнего поколения "Иволга 4.0". Всего до 2030 года на Ярославское направление будет поставлено 92 поезда (свыше 1 тыс. вагонов), благодаря чему удастся полностью обновить действующий парк и сократить средний возраст подвижного состава более чем в пять раз - до трех лет. И самое важное - увеличить количество пассажирских мест и комфорт на самом перегруженном направлении.

Следующим большим шагом должно стать обновление поездов на Павелецком направлении МЖД и железнодорожных маршрутах, связывающих Москву с Владимирской, Ивановской, Калужской, Тульской и другими близлежащими областями. Программа рассчитана до 2035 года и предусматривает закупку порядка 100 современных составов. В результате новые стандарты комфорта перевозки пассажиров будут внедрены на всем Центральном транспортном узле.