Он жил 37 млн лет назад

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Палеонтолог Уральского федерального университета (УрФУ) впервые на Урале нашел во время экспедиции на берегах реки Туры в Свердловской области зуб древнего хищного кита базилозавра, жившего примерно 37 млн лет назад. Об этом сообщили в отделе научных коммуникаций вуза.

"В Свердловской области палеонтологи нашли зуб древнего хищного кита, жившего в период эоцена (примерно 37 млн лет назад). Это первая подобная находка, свидетельствующая о том, что на территории Урала в древности обитало это животное. Уникальную находку обнаружил доцент кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Максим Синица во время совместной экспедиции общественной организации "Урало-Сибирское общество любителей окаменелостей", - рассказали там. Высота найденного зуба около 8 см, полная длина коронки составляла порядка 7 см.

По словам ученого, установлено, что зуб принадлежал представителю семейства базилозаврид, для которого характерно длинное змеевидное тело до 21 метра в длину. "Это был примитивный кит, с примерно 40 зубами в длинных челюстях: передние зубы были одинаковыми, коническими, а задние, щечные зубы - уплощенные, с несколькими мелкими бугорками. По сути, режущие и дробящие", - добавил Синица, отметив, что у этих китов точно установлено наличие задних конечностей .

Для изучения зуб планируют передать в Палеонтологический институт РАН в Москву. "Не исключено, что мы обнаружили новый вид или род. Дело в том, что здесь находок такого кита не было. Несмотря на то, что киты совершают миграции, есть вероятность, что мы обнаружили эндемичную форму, которая обитала только у нас, в северо-восточной оконечности Паратетиса", - рассказал Синица.

Как поясняет палеонтолог, примерно 37 млн лет назад в Свердловской области была северо-западная оконечность внутриконтинентального моря Паратетис. С запада на восток территория примерно от Франции до Алтая была залита водой, в которой сформировалась уникальная экосистема. В этом море плавали в том числе древние гигантские киты базилозавры, однако находок древних животных на Урале не было.