В регионах России созданы центры, ориентированные на всестороннюю поддержку детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, напомнил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Число участников чемпионатного движения по профмастерству в России составило более 1 млн. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко на базе Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая прошло совместное заседание оргкомитета по проведению чемпионатов по профессиональному мастерству "Профессионалы", "Абилимпикс" и Чемпионата высоких технологий.

"Как подчеркнул президент России Владимир Путин, чемпионаты содействуют популяризации рабочих профессий, совершенствованию системы среднего профессионального образования в соответствии с современными запросами экономики и потребностями высокотехнологичных производств. Один из успешных инструментов кооперации образования и бизнеса - совместные чемпионаты в рамках федпроекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Ежегодно чемпионатное движение набирает обороты, и в этом году участие приняли более 1 млн человек, среди них - конкурсанты, преподаватели, волонтеры и школьники", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Он добавил, что в регионах России также созданы центры, ориентированные на всестороннюю поддержку детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Непрерывное обучение в течение всей жизни талантливых людей, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), - важная задача государства. По поручению президента России Владимира Путина действует один из успешных инструментов поддержки инвалидов и лиц с ОВЗ - движение "Абилимпикс".

Вице-премьер также оценил инфраструктуру Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая, который был создан 7 лет назад по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, и пообщался с воспитанниками учреждения. Ежедневно центр могут посещать 270 человек, 3,5 тыс. участвуют в специальных проектах центра в течение года.