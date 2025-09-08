Здание площадью 14 тыс. кв. м будет обслуживать 53 тыс. пациентов, сообщил врио губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Крупнейшую в Свердловской области детскую поликлинику открыли в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга - она заменит сразу пять старых зданий в двух районах города. Здесь будут наблюдаться 53 тыс. пациентов, сообщил врио губернатора региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

"Неделю начинаем с открытия крупнейшей в Свердловской области детской поликлиники ДГБ №15 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Здание площадью 14 тыс. кв. метров будет обслуживать 53 тыс. маленьких пациентов. Новая поликлиника заменит пять старых зданий 1930-50-х годов постройки, которые прежде были разбросаны по всему Эльмашу и Уралмашу", - рассказал Паслер.

На строительство и оснащение поликлиники из федерального и областного бюджетов было направлено более 2 млрд рублей. Здесь будет доступен весь спектр медпомощи от профилактического осмотра и диагностики до консультаций узких специалистов и реабилитации. В поликлинике организован дневной стационар на 22 койки, отделения неотложной помощи, восстановительного лечения.

"Штат медицинских работников укомплектован на 100% - и это самое главное. Ведь именно люди - высококвалифицированные специалисты - спасают жизни и лечат. А оборудование и новые стены помогают им в этом. Всего по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" в этом году мы строим семь поликлиник, две из которых открыли на прошлой неделе. Мы планомерно работаем над тем, чтобы все свердловские поликлиники отвечали требованиям времени, а главное - потребностям пациентов и врачей", - подчеркнул Паслер.

На прошлой неделе также была открыта новая детская поликлиника в Железнодорожном районе Екатеринбурга, где будут получать медицинскую помощь 14 тыс. человек.