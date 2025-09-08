На граффити изображен судья в традиционном парике и мантии, который бьет лежащего на земле протестующего, а на его плакате виднеются следы крови

ЛОНДОН, 8 сентября. /ТАСС/. Новая работа британского уличного художника Бэнкси появилась на стене Королевского суда в Лондоне. Фотографию работы разместил сам Бэнкси в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На ней изображен судья в традиционном парике и мантии, который бьет лежащего на земле протестующего, а на его плакате виднеются следы крови. Вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что сейчас работа закрыта пластиковыми щитами и металлическими барьерами.

На самом рисунке нет отсылок к какому-то конкретному событию, но он появился через два дня после акций в поддержку движения Palestine Action. Полиция Лондона сообщила о задержании 890 человек во время субботних митингов.