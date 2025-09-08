На "Студенческую весну" профобразования на Ставрополье приедет молодежь из 70 регионов

Всероссийский фестиваль пройдет с 15 по 21 сентября

СТАВРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. студентов из 70 регионов России станут участниками "Студенческой весны" профессиональных образовательных организаций на Ставрополье. Оценивать творчество студентов будут около сотни экспертов, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"В этом году участниками фестиваля станут более 2 000 студентов из 70 регионов страны - это представители профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 35 лет. На его площадках будут работать около 700 волонтеров, а также около 100 экспертов, членов жюри и почетных гостей", - говорится в сообщении.

Всероссийский фестиваль "Студенческая весна" профессиональных образовательных организаций пройдет в Ставрополе с 15 по 21 сентября. Конкурсная программа состоится по десяти творческим направлениям, участники представят жюри более тысячи номеров.

"Проекты, которые помогают нашей молодежи расти, находить верные ориентиры в жизни и открывать перспективы, всегда будут встречать поддержку на Ставрополье. Благодарю федеральных партнеров за доверие, а наших ребят - за энергию, талант и идеи, за увлеченность родной страной. Уверен, фестиваль станет яркой страницей в жизни всей студенческой России", - цитирует управление губернатора края Владимира Владимирова.

Организаторы фестиваля - Министерство просвещения РФ, Росмолодежь, "Российский союз молодежи" и правительство Ставропольского края.