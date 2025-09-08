Подготовка проходит на безвозмездной основе в очной, заочной или очно-заочной формах обучения

ЛУГАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики разработали и утвердили программу подготовки для жителей региона, желающих взять несовершеннолетних под опеку или попечительство. Соответствующий приказ Минтруда республики размещен на официальном портале правовой информации.

"Приказываю утвердить прилагаемую программу подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан", - сказано в документе за подписью главы Минтруда региона Елены Макаренко.

В документе сообщается, что подготовка будущих опекунов и попечителей в регионе проходит на безвозмездной основе в очной, заочной или очно-заочной формах обучения, ее объем - 25 академических часов. Обучение проводят органы местного самоуправления.

Приказ вступил в силу.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минтруда ЛНР, данная программа обучения для опекунов и попечителей разработана и утверждена в регионе впервые.