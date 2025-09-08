Главная цель конкурса - поддержка роста сотрудников муниципальных музеев и повышение престижа музейной работы

АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /ТАСС/. Итоги конкурса патриотических музейных проектов "Музейная инициатива - 2025" подвели в Архангельской области. Как рассказали ТАСС в Архангельском краеведческом музее, победителями стали аудиогид про участников войны в Афганистане, аудиогид и выставка про героев Великой Отечественной войны, а также передвижная экспозиция о народном северном костюме.

"По итогам работы экспертного совета победители были определены в двух номинациях. Номинация "Аудиогид": первое место - Котласский краеведческий музей с проектом "Расскажи мне про Афган", второе место - Устьянский краеведческий музей с проектом "Внимание! Говорит война…". Номинация "Экспозиционная и выставочная деятельность музея": первое место - Шенкурский районный краеведческий музей с проектом "Вокруг сарафана. Передвижная выставка в Национальную галерею Республики Коми", второе место - Онежский историко-мемориальный музей с проектом "Передвижная планшетная выставка "Дважды Герой Советского Союза Александр Осипович Шабалин - мастер торпедного удара", - сказали в музее.

Главная цель конкурса - поддержка профессионального роста сотрудников муниципальных музеев и повышение престижа музейной работы. В этом году приоритетным направлением стали проекты, ориентированные на патриотическое воспитание граждан, изучение и популяризацию событий Великой Отечественной войны.

Проекты- победители

В проекте "Расскажи мне про Афган" сотрудники музея рассказали подросткам об Афганской войне 1979-1989 гг., участниками которой стали более 230 жителей Котласа, они провели лекции, музыкальный вечер и мастер-класс по работе с историческими источниками, а также занятия по развитию речи. Затем ребята записали семь интервью с ветеранами Афганской войны, темы и вопросы дети выбирали сами. Все истории проиллюстрировали фотографиями из фондов и архива Котласского краеведческого музея. Аудиогид "Внимание! Говорит война…" - это трансляция записей личного дневника известного советского снайпера Розы Шаниной, гид встроили в витрину постоянной экспозиции.

"Вокруг сарафана" - это первая передвижная выставка Шенкурского районного краеведческого музея за пределами региона. В основе выставки - более ста подлинных предметов народного искусства: костюмы, головные уборы, ткачество, вышивка, роспись. Центральный экспонат выставки - свадебный костюм шенкурской невесты: глухой косоклинный сарафан, рукава из кумача, венец (почёлок). Для зрителей была создана интерактивная зона, центральным объектом которой стал ткацкий станок.

Выставка об Александре Шабалине рассказывает о жизни и подвигах дважды Героя Советского Союза как примере мужества, стойкости и мастерства советского солдата во времена Великой Отечественной войны. Шабалин был военным моряком, это один из наиболее результативных командиров торпедных катеров в годы Великой Отечественной войны. Передвижная выставка посетила практически все населенные пункты Онежского округа Архангельской области, а в городе Онеге - все образовательные и культурные учреждения.