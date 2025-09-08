Слуцкий предложил предоставлять воспитателям детсадов служебное жилье

По словам политика, без решения вопроса обеспечения базовых социальных условий невозможно привлечь новых специалистов в сферу дошкольного образования

СЫКТЫВКАР, 8 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил предоставлять воспитателям детских садов служебное жилье. Об этом парламентарий заявил ТАСС в ходе рабочей поездки в Сыктывкар.

"Предлагаем предоставлять воспитателям служебное жилое помещение. Жилье, пусть даже служебное, - это тот минимум, который позволит молодым людям, решившим посвятить себя детям, более свободно планировать свою жизнь и помогать обществу, работая по призванию", - сказал Слуцкий.

По его словам, без решения вопроса обеспечения базовых социальных условий невозможно привлечь новых специалистов в сферу дошкольного образования. "Какими бы самоотверженными ни были эти люди, им тоже нужна поддержка. А особенно тем, кто все свои силы и энергию отдает детям с ограниченными возможностями [здоровья], чтобы у них был шанс на выздоровление и счастливое будущее", - подчеркнул депутат.

Лидер ЛДПР выразил уверенность, что предлагаемая мера создаст уникальные условия, привлекательные для молодежи, что в свою очередь поможет сократить дефицит квалифицированных кадров в детских садах и специализированных учреждениях.