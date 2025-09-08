В мире также идет исследование влияния вакцинации на предупреждение развития сахарного диабета первого типа, указала главный внештатный детский специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Вакцинация против гриппа может профилактировать заболевания нервной системы, в том числе некоторые варианты болезни Альцгеймера. Об этом сообщила ТАСС главный внештатный детский специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Сусанна Харит.

"Два года назад появилась статья о том, что те, кто делает каждый год прививки от гриппа, на 40% реже формируют болезнь Альцгеймера. И сейчас очень активно изучается влияние вакцины против гриппа на профилактику деменции вообще и в частности некоторых вариантов болезни Альцгеймера. Есть несколько теорий, почему это происходит. Одна из них говорит о том, что вирус гриппа формирует вялотекущее воспаление, которое приводит к поражению нервной системы, а когда мы вакцинируемся, то мы профилактируем это воспаление", - сказала она.

Как отметила специалист, на сегодняшний день уже доказано, что вакцинация от гриппа положительно влияет на профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы - инфарктов и инсультов. Сейчас в мире идет исследование влияния вакцинации от гриппа на предупреждение развития сахарного диабета первого типа. Там также обнаружены сложные иммунологические связи.

Харит напомнила, что особенно важно вакцинироваться от гриппа беременным женщинам, так как заболевание в последнем триместре может привести к тяжелым последствиям для будущей мамы, а также ее ребенка. Грипп приводит к увеличению частоты мертворождений и ранних родов.

Заместитель главного врача по развитию медицинской помощи Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Мария Вашукова добавила, что людям с хроническими заболеваниями - болезнями сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, сахарным диабетом также необходимо вакцинироваться против гриппа, чтобы инфекция не осложнила течение имеющихся заболеваний.