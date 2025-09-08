Путин поручил проанализировать расчет потребности в медицинских кадрах

Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов, руководитель исполкома "Народного фронта "За Россию" Михаил Кузнецов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение проанализировать методы расчета нужды в медицинских кадрах и при необходимости их улучшить. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" обеспечить проведение анализа применения методик расчета потребности в медицинских кадрах и по итогам проведенного анализа при необходимости представить предложения по их совершенствованию", - говорится в перечне.

Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ, руководитель исполкома "Народного фронта "За Россию" Михаил Кузнецов. Доклад по этой теме Путин ждет до 20 февраля 2026 года.

Президент также поручил Минздраву РФ и Союзу медсообщества "Национальная медицинская палата" совместно с "Народным фронтом "За Россию" разработать и "представить предложения по актуализации порядка периодической аккредитации медицинских работников". Ответственные глава Минздрава Михаил Мурашко и Алексей Кузнецов должны будут отчитаться о проделанной работе до 25 ноября 2025 года.

Помимо этого, Путин поручил включить в федеральный проект "Национальная цифровая платформа "Здоровье" показатель удовлетворенности медработников использованием цифровых сервисов. Показатель будет определяться на основе регулярных опросов "Народного фронта "За Россию". Ответственный за это поручение - Мишустин, он должен будет доложить о работе по этому направлению до 20 ноября 2026 года.