Мишустин поздравил студентов медуниверситета Петровского с посвящением

Премьер-министр РФ отметил, что период студенчества станет для уже поступивших "ярким и насыщенным, ведь все достижения центра лежат в основе образовательной программы"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил преподавателей и студентов Медицинского университета Петровского. Слова главы кабмина привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю вас с праздником посвящения в студенты медицинского университета. Сегодня особый, волнительный и очень важный для каждого из вас день. Начало нового учебного года, а значит и нового этапа в жизни", - говорится в поздравлении.

Мишустин подчеркнул, что студентам повезло с поступлением в такой вуз - он создан на базе научного центра хирургии имени академика Бориса Петровского, который "по праву считается флагманом отечественного здравоохранения".

"Здесь формируется облик инновационной хирургии, проводятся передовые биомедицинские фундаментальные исследования, разрабатываются передовые медицинские технологии, - обратил внимание вице-премьер. - Впереди у вас интересные лекции и практические занятия в современных лабораториях и клиниках мирового уровня, которые помогут приобрести навыки будущей профессии".

Глава кабмина также заверил, что период студенчества станет для уже поступивших "ярким и насыщенным, ведь все достижения центра лежат в основе образовательной программы". "Университет славится блестящими преподавателями, среди которых выдающиеся клиницисты и исследователи, составляющие медицинскую элиту нашей страны. Убежден, что их успех будет примером для будущих медиков, а годы, проведенные в вузе, помогут вам осуществить свои мечты стать высококлассными врачами", - подчеркнул Мишустин.

Он также пожелал всему профессорскому преподавательскому составу и студентам успехов, достижений и удачи.