Мурашко: врачи должны уметь внедрять информационные технологии в медпомощь

Министр здравоохранения РФ отметил, что медикам также нужно соответствовать совершенно новым требованиям

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Современные медики должны соответствовать совершенно новым требованиям. Они должны уметь внедрять информационные технологии и естественно-научные знания в медицинскую помощь, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на торжественной церемонии вручения студенческих билетов студентам Медицинского университета Петровского в Московском международном доме музыки.

Медицинский университет Петровского - единственный в России медицинский университет, созданный на базе Государственного научного центра РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, организованного по решению правительства РФ. В празднике приняли участие 410 первокурсников.

"Сегодня совершенно новые требования к медикам. Совершенно новый подход к оказанию медицинской помощи, заключающийся в использовании многих специальностей: изучение физики, химии, генетики и информационных технологий", - сказал он.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила студентов с получением студенческих билетов. "Сам центр Петровского своими истоками уходит в 1846 год, когда это был госпитальный хирургический комплекс Московской Екатерининской больницы. И вот тогда, здесь, в этом лечебном учреждении, зарождались традиции. И то, что сегодня, в XXI веке, вы пересекли ступеньки этого учреждения, хотя оно совсем молодое, ему два года, - это очень важно, потому что еще с тех времен здесь сохранены лучшие традиции медицинской науки и медицинского образования, хотя это учреждение не было образовательным", - обратилась она к студентам.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков также поздравил первокурсников с праздником. Он отметил, что выбор специальности - важнейший в этап в жизни, рассказал, что именно в университете Петровского работают лучше специалисты по целому ряду направлений.

"Миссия врача - это сохранение здоровья и жизни пациентов. Вы молоды, талантливы, амбициозны. Вы хотите заглянуть в будущее в медицины, понять, как сложится ваша жизнь в профессии, поэтому вот на этом пути мы, сотрудники и преподаватели РНЦХ, будем вам помогать", - обратился к студентам ректор Медицинского университета Петровского Константин Котенко.

Об университете

Медицинский университет Петровского был открыт в 2024 году. И в стенах РНЦХ Петровского теперь будут проходить подготовку свыше 770 студентов. Особенность обучения - это хирургическая подготовка уже с первых курсов, которую проводят корифеи медицины, а также возможность заниматься научными исследованиями. Каждый студент имеет своего наставника на весь период обучения.