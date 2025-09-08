Омбудсмен Чечни: матери украинских военных просят Кадырова помочь в поисках сыновей

Мансур Солтаев отметил большое количество обращений, которые приходят в аппарат уполномоченного из разных российских регионов и других стран

ГРОЗНЫЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Матери украинских военнослужащих обращаются к главе Чеченской Республики (ЧР) Рамзану Кадырову с просьбой помочь в поиске сыновей. Об этом в эфире ЧГТРК "Грозный" сообщил региональный омбудсмен Мансур Солтаев.

"Украинские матери написали тысячи обращений на имя главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. У меня есть эти письма, и я могу их показать. В них они просят оказать содействие в поиске своих сыновей, которых отлавливают на улицах Украины и насильно отправляют на линию фронта. Они пишут: "Мы знаем ваш авторитет, мы вас уважаем, помогите". Мы занимаемся этим вопросом, прося поддержки у депутата Госдумы Шамсаила Саралиева и уполномоченного по правам человека в РФ. Они пишут, что хунте они не нужны, и что им не оказывает поддержку", - сообщил Солтаев в эфире регионального ТВ.

Омбудсмен отметил большое количество обращений, которые приходят в аппарат уполномоченного из разных российских регионов и других стран. При этом, по словам Солтаева, обращающиеся подчеркивают уважение и доверие к Рамзану Кадырову, признавая его авторитет, так как они знают, что ни одно обращение, адресованное главе ЧР, не останется без внимания.

Уполномоченный добавил, что помощь оказывается совместно с депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым и уполномоченным по правам человека РФ.