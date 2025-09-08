В новом сезоне участники под руководством опытных наставников из сферы культуры и искусства смогут развить свои профессиональные компетенции в театральной сфере

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Движение первых запустило шестой сезон флагманского проекта "Школьная классика", его главной темой станет "Великие классики русской литературы".

"С 8 сентября 2025 года по 7 июня 2026 года участники проекта ["Школьная классика"] будут рассказывать о творчестве соотечественников в конкурсных номинациях и развивать свой актерский талант в мероприятиях проекта", - говорится в сообщении пресс-службы движения.

В новом сезоне проекта юные театралы и руководители школьных и молодежных театров под руководством опытных наставников из сферы культуры и искусства смогут развить свои профессиональные компетенции в театральной сфере и реализовать свой творческий потенциал на сценах ведущих театров страны.

"Театральный проект Движения первых "Школьная классика" - это отличная возможность для детей и подростков в занимательной форме изучить произведения классиков отечественной литературы. В новом сезоне участников ждут сразу семь номинаций, которые охватят не только школьные театры, но коллективы колледжей, организаций допобразования, учреждений культуры, молодежных и досуговых центров", - отметил председатель правления движения Артур Орлов.

Сообщается, что участие в проекте теперь смогут принять обучающиеся в возрасте от 6 лет. Появились и новые номинации. Так, в номинации "Семейные театры" смогут участвовать и родственники юных театралов из разных поколений, и объединения из нескольких семей. В номинации "Театры профессиональных образовательных организаций" свои постановки покажут коллективы учащихся организаций профессионального образования.

Победители проекта "Школьная классика" встретятся на итоговом событии в июне 2026 года. Театральные коллективы командных номинаций представят свои постановки на сцене, а победители "Индивидуальной номинации" подготовят и представят спектакль под руководством Театрального института имени Бориса Щукина, сценарий которого будет написан группой детей-авторов и раскроет ценности Движения первых.