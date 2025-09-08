Школьники, студенты и молодые специалисты получат знания и навыки, посетят ведущие предприятия региона и обменяются лучшими практиками, освоят различные инструменты для успешного профессионального старта

АСТРАХАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Сотни молодых людей из регионов России, а также Казахстана, Туркменистана, Ирана, Белоруссии и Абхазии, ознакомятся с опытом успешных предприятий, пройдут обучение и разработают универсальную деловую модель на форуме "Берега" в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В Астраханской области стартовал молодежный образовательный форум Южного федерального округа "Берега" платформы "Росмолодежь. Форумы". Мероприятие объединило 300 молодых людей, которые смогут повысить свою квалификацию, приобрести новые знания и заявить о себе, чтобы в дальнейшем заполнять вакансии в различных отраслях экономики", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что помимо россиян в мероприятии участвуют делегации из дружественных стран Каспийского региона - Казахстана, Туркменистана и Ирана, а также из Белоруссии и Абхазии. "[Участники форума] разработают универсальную модель делового взаимодействия, применимую в любом городе Каспийского региона", - отметили в администрации.

В свою очередь губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале пояснил, что во время форума участники - школьники, студенты и молодые специалисты - получат уникальные знания и навыки, посетят ведущие предприятия региона и обменяются лучшими практиками, освоят различные инструменты для успешного профессионального старта. В финале они также представят свои проектные инициативы на конкурс, и лучшие получат гранты на реализацию проектов.

"Одна из самых важных задач нашего международного проекта - создание кадрового резерва из талантливых ребят, готовых трудиться на благо своей Родины и создавать новое единое профессиональное пространство", - подчеркнул Бабушкин.

По данным администрации региона, организаторами форума выступают Росмолодежь и правительство Астраханской области, он проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе и агентства по делам молодежи региона. Соорганизатор - платформа "Росмолодежь. Форумы".