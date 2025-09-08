Йошкар-Ола встретит 230 участников не только дискуссиями, но и обширной культурной программой от концертов до выставок

ЙОШКАР-ОЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Свыше 200 участников из 32 регионов страны соберутся в Марий Эл на третий Всероссийский форум финно-угорских народов, который пройдет в столице республики в течение четырех дней.

"Йошкар-Ола встретит 230 участников из 32 регионов страны не только дискуссиями, но и обширной культурной программой: в 11 учреждениях для гостей подготовили 29 ярких событий - от концертов до выставок", - рассказал ранее журналистам глава Марий Эл Юрий Зайцев. Он назвал форум событием федерального масштаба, которое объединит всю страну, напомнив, что тема форума нынешнего года звучит как "Финно-угорская молодежь в меняющемся мире - реалии и вызовы".

"Приложим все усилия, чтобы оправдать доверие Федерального агентства по делам национальностей и на высоком уровне провести форум, который откроет новые горизонты для научного, культурного и языкового сотрудничества наших народов", - заметил Зайцев.

В свою очередь, начальник управления госполитики в сфере межнациональных отношений Федерального агентства по делам национальностей Тимур Цыбиков напомнил, что на мероприятии будут присутствовать и представители администрации президента, Госдумы, федеральных и региональных органов власти, крупных компаний. "Совместно с Ассоциацией финно-угорских народов России проведен конкурс молодежных проектов, на который поступило более 40 заявок, по трем номинациям определены победители и призеры, которые получат награды в ходе проведения мероприятия", - сообщил Цыбиков ранее на заседании оргкомитета форума.

Как ожидается, торжественное открытие форума состоится в среду, 10 сентября, а итоговое заседание запланировано на четверг, 11 сентября. Тогда же во Дворце молодежи пройдет финал конкурса "Мисс студенчества Финно-угрии - 2025".