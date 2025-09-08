На мероприятии пройдут презентации книг, лекции, мастер-классы и дискуссии экспертов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вторая Московская международная издательская неделя, на которой пройдут презентации книг, лекции, мастер-классы и дискуссии экспертов, открывается в столице во вторник.

"Горожан и туристов ждут презентации, мастер-классы, концерты и встречи с писателями <...>. На Пушкинской площади презентуют литературные путеводители по Москве глазами Марины Цветаевой, Владимира Маяковского и Бориса Пастернака", - сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Кроме того, в библиотеке имени Н. А. Некрасова посетителям предложат настольные игры, созданные по "Повестям Белкина" Александра Пушкина, а также по биографиям Александра Островского, Николая Гоголя и Николая Некрасова. На открытых уроках в творческом центре "Московские мастерские" гости изготовят собственные печати и штампы, нарисуют пейзажи углем, создадут коллажи и художественные наброски под руководством иллюстраторов. А в креативном пространстве "АКИ.лаб" покажут фильм "Июльский дождь" и презентуют книгу киноведов Станислава Дединского и Натальи Рябчиковой о его производстве.

В ходе деловой программы в "АКИ.лаб" состоятся сессии и дискуссии, посвященные продвижению продукции на рынках разных государств, культурному обмену и другим вопросам. Также в рамках недели будет работать "Школа молодых переводчиков", организованная совместно с "Институтом перевода". Ее участники подготовят сборник "16 поездок. Маршруты московские в рассказах современных писателей" к выходу в Турции в следующем году. Для этого специалисты встретятся с авторами рассказов и адаптируют тексты для иностранной аудитории.

Московская международная издательская неделя пройдет с 9 по 14 сентября.