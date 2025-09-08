Чаще всего злоумышленники используют такие предлоги для звонков, как "сбой в базе данных", "начисление бонусов", а также "подключение к социальной программе", отметили в МВД

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мошенники под видом сотрудников банков для хищения денег с банковских карт россиян используют несколько схем обмана, среди них "сбой в базе данных", "начисление бонусов" или "подключение к социальной программе". Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Часто мошенники выдают себя за сотрудников банка и под предлогом "сбоя в базе данных", "начисления бонусов" или "подключения к социальной программе" просят, а иногда даже требуют сообщить им реквизиты карты, код безопасности и одноразовый пароль", - сказал собеседник агентства. По его словам, такие фразы указывают на то, что разговор ведет мошенник.

После получения необходимых сведений аферисты списывают деньги со счета.

В МВД напомнили, что во время звонка клиенту настоящий сотрудник банка никогда не просит сообщить ему реквизиты карты и не совершает какие-либо операции с картой.