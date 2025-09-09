Экспедиция РГО из Якутии преодолела половину маршрута до Петропавловска-Камчатского

ЯКУТСК, 9 сентября. /ТАСС/. Экспедиция отделения Русского географического общества (РГО) в Якутии, которая отправилась по следам Великой Северной экспедиции на парусной яхте из Якутска в Петропавловск-Камчатский, преодолела половину маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе Якутского отделения РГО.

"Пройдено более 3 600 км пути, это примерно половина маршрута до Камчатки. Яхта прошла реку Лену от среднего течения до устья, море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Экипаж сейчас находится в проливе Лонга - наиболее опасный участок с точки зрения ледовой обстановки. Впереди Чукотское море, Берингов пролив, Берингово море, Анадырь, остров Беринга и наконец Петропавловск-Камчатский. Пожелаем экипажу удачи, пусть все планы сбудутся!" - говорится в сообщении.

В экспедиции участвуют капитан судна Андрей Антипин, председатель регионального отделения РГО Александр Горохов и член РГО Максим Иванов.

Участники отправили видеообращение. "Яхта Eywa пересекла 180-й меридиан (разделяющий Землю на восточное и западное полушария - прим. ТАСС). Это значимое для нас событие, мы посвящаем его 180-летию Русского географического общества, - сказал Горохов. - Благодаря Русскому географическому обществу сбываются самые смелые идеи и мечты".

Яхта Eywa отправилась из речного порта в Якутске 1 августа. Длина маршрута составляет 7 300 км, что примерно 4 тыс. морских миль. Проект посвящен 300-летию экспедиций Витуса Беринга, 180-летию Русского географического общества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель и задача - привлечь внимание к истории Великой Северной экспедиции, ее достижениям, ее мировому значению.

Об экспедиции

В XVIII веке исследованиями были охвачены северное побережье Евразии, вся Сибирь, Камчатка, моря и земли Тихого океана, берега Японии, ученым и мореплавателям открылись северо-западные берега Америки. Были проведены исследования, сделаны научные открытия в географическом, геологическом, физическом, ботаническом, зоологическом, этнографическом направлениях. Также впервые была создана полная и подробная карта обширной северо-восточной части Российской империи.