Система удаленного использования архивов позволит не выходя из дома найти и за небольшую плату просмотреть нужные файлы, рассказал руководитель агентства Андрей Артизов.

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Цифровые копии документов федеральных архивов можно будет заказать на портале "Госуслуг" благодаря запуску новой системы удаленного использования архивов (ГИС УИАД), первый этап работы системы будет запущен 10 сентября. Об этом ТАСС сообщил руководитель Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов.

"Вряд ли все жители России могут позволить себе многодневные поездки в федеральные архивы Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы погрузиться в тему исследования, читальный зал архива придется посетить, скорее всего, не раз, а это неизбежные расходы на транспорт и проживание. А система [ГИС УИАД] дает возможность, не выходя из дома, найти и за небольшую плату просмотреть необходимые документы. Пользоваться системой нового поколения просто и привычно современным людям - сегодня многие услуги мы получаем через портал госуслуг, система доступа к архивным документам не исключение: для просмотра электронных копий документов в ГИС УИАД нужно авторизоваться на "Госуслугах", заказать из списка необходимый документ и внести онлайн-плату за время его просмотра", - сказал он.

Он отметил, что система начнет работать с 10 сентября, уточнив, что на первом этапе в нее загружены несколько миллионов электронных копий документов из Российского государственного архива древних актов (РГАДА). "В основном это документы генеалогического характера - ревизии и ландратские переписи населения Российской империи XVIII века. Это были подушные переписи. Ландраты - чиновники, которых ставили во главе земельной доли, говоря современным языком - административного района. Они выполняли государственные указы на месте, занимались местным управлением и вели учет земель и собственности для взимания с населения налогов. По таким книгам можно узнать, каким раньше было место, где ты родился, как оно называлось, кто были твои предки - это живая связь с историей", - подчеркнул Артизов.

Чиновник добавил, что появление системы удаленного доступа потребовало "большой работы и внесения изменений в закон об архивном деле".

По словам главы ведомства, цена пользования электронным архивным документом составит 350 рублей в сутки и 90 рублей за час. "Билет до Москвы за эти деньги не купишь, а сведения можно получить бесценные", - констатировал Артизов.

Он уточнил, что архивные учреждения функционируют за счет средств российского бюджета, из-за чего доходы от пользования этой информационной системой будут пополнять государственную казну. "Эти деньги будут направлены на дальнейшую оцифровку документов, поддержание и совершенствование системы и развитие архивного дела", - заключил глава Федерального архивного агентства.