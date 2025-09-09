В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и температура до плюс 24 градусов прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет плюс 22-24 градуса. В ночь на среду столбики термометров опустятся до отметки плюс семь градусов.

Ветер будет северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. Ночью может похолодать до плюс четырех градусов.