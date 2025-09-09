Имя победителя станет известно 12 сентября, сообщили в пресс-службе правительства республики

УЛАН-УДЭ, 9 сентября. /ТАСС/. Конкурс учителей родного языка и литературы начался в Бурятии. Для участия в нем в Улан-Удэ съехались 75 педагогов из разных регионов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Дан старт всероссийскому профессиональному конкурсу "Лучший учитель родного языка и литературы". В Бурятию со всей России приехали 75 педагогов. Миссия конкурса - поддержка языкового и культурного разнообразия страны, распространение инновационных педагогических практик, повышение престижа профессии и укрепление профессионального сообщества учителей родного языка и литературы", - говорится в сообщении.

Среди испытаний для конкурсантов - "Методическая мастерская", "Урок" и "Классный час", направленные на выявление лучших педагогических практик. Имя победителя станет известно 12 сентября.

"Проведение финала всероссийского конкурса учителей родного языка и литературы в Бурятии является важным событием, - сказал министр образования и науки Бурятии Валерий Поздняков. - Этот конкурс не только предоставляет возможность продемонстрировать высокий уровень профессиональных компетенций и методического мастерства, но и создает уникальную платформу для обмена опытом, профессионального общения и совместного обсуждения современных подходов к преподаванию родных языков".

Конкурс учрежден Министерством просвещения РФ в 2022 году и является частью Международного десятилетия языков коренных народов (2022-2032). Организатор - Федеральный институт родных языков народов РФ.