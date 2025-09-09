Организация состоит в реестре не предоставляющих налоговую отчетность

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ подало иск о прекращении деятельности международного общественного Фонда защиты человеческого достоинства и безопасности. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде Москвы.

"Административный иск о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра зарегистрирован в отношении международного общественного Фонда защиты человеческого достоинства и безопасности", - сказано в карточке дела.

Согласно открытым данным, фонд был зарегистрирован в 2005 году в Москве. Основным видом деятельности является деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций. В конце 2019 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с международного общественного Фонда защиты человеческого достоинства и безопасности в пользу ПАО "МОЭК" в счет погашения задолженности за энергопотребление в арендуемом здании на ул. Малая Набережная в размере 2,7 млн рублей.

В 2016 году Арбитражный суд Москвы удостоверил иск ФГКУ "Центральное территориальное управление имущественных отношений" Министерства обороны РФ о взыскании долга по договору аренды помещения на ул. Малая Набережная в размере 1,3 млн рублей.

Фонд состоит в реестре не предоставляющих налоговую отчетность. За 2024 год отсутствует бухгалтерская отчетность и отчетность о выручке. Также по юридическому адресу фонда зарегистрировано 882 компании, что больше порогового значения.