ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Более 25 регионов России уже перешли на одноуровневую систему организации местного самоуправления (МСУ). Об этом сообщил журналистам председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"У нас больше 25 уже перешли регионов, есть регионы в стадии перехода", - сказал он, отвечая на вопрос сколько регионов России уже перешли на одноуровневую систему организации местного самоуправления.

Кроме того, он отметил, что есть регионы, в которых действует смешанная модель местного самоуправления - такая система была выбрана из-за особенностей экономики и социального обеспечения людей на территории регионов.

Ранее сообщалось, что 20 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", который предлагает следующие виды муниципальных образований: городской округ; муниципальный округ; внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения). Субъекты РФ смогут сохранить двухуровневую систему местного самоуправления, где продолжат существовать муниципальные районы и входящие в их состав сельские и городские поселения, или перейти на одноуровневую - единую структуру органов местного самоуправления, где нет промежуточных уровней между населением и местными органами власти.