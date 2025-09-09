Всего за время действия программы по предоставлению набора вручили почти 25 тыс. комплектов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. мам новорожденных с начала текущего года выбрали подарочный набор "Я родился в Подмосковье!" вместо денежной компенсации в размере 20 тыс. рублей. В его состав входят более 50 предметов, в том числе одежда и средства гигиены, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Подмосковье с 2019 года родители при рождении ребенка могут получить подарочный набор с самыми необходимыми предметами в первые месяцы жизни малыша. Это позволяет парам во время подготовки к родам сосредоточиться на главном, не отвлекаясь на хлопоты. В этом году почти 2,9 тыс. рожениц выбрали подарочные наборы "Я родился в Подмосковье!". Это на 728 больше, чем годом ранее", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

Он добавил, что всего за время действия программы по предоставлению подарочного набора было вручено почти 25 тыс. комплектов.

Отмечается, что в состав набора входят более 50 предметов для мамы и ребенка, среди них предметы гигиены, комплекты одежды, игрушки и много другое. Получить коробку могут граждане РФ, чей ребенок родился в медучреждении Московской области и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Родители также могут выбрать денежный эквивалент подарка - 20 тыс. рублей.