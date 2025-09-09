Рособрнадзор завершил сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ

Всего на специальный почтовый ящик поступило около 200 предложений, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Рособрнадзор завершил традиционный сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей. Всего поступило более 200 предложений об усовершенствовании проведения единого госэкзамена, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки завершила традиционный сбор предложений от участников ЕГЭ, их родителей и учителей о том, что еще необходимо усовершенствовать в едином госэкзамене. Такие опросы ежегодно проводятся службой после завершения основного периода ЕГЭ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что всего на специальный почтовый ящик поступило около 200 предложений. Большинство из них касалось совершенствования порядка проведения экзаменов. В частности, предложено размещать в личных кабинетах участников ЕГЭ аудиофайлы с их ответами на задания устной части экзамена по иностранным языкам, оптимизировать процесс выдачи дополнительных бланков ответов и проверку калькуляторов, разрешить пользоваться калькулятором на ЕГЭ по профильной математике. Также поступило предложение ввести определенную форму для участников ЕГЭ, исключающую пиджаки и другие предметы одежды, в которых легко спрятать видеокамеры и средства связи.

Два предложения касались создания комфортных условий: организовать во всех пунктах проведения экзаменов питьевой режим для участников ЕГЭ и разрешить приносить на экзамены портативные вентиляторы. Были предложения о разделении ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни, увеличении продолжительности экзаменов по некоторым предметам, совершенствовании контрольных измерительных материалов, введении экспериментальной части в ЕГЭ по физике и ряд других. Несколько предложений касались кадрового обеспечения при проведении ЕГЭ и ОГЭ и организации комфортных условий для работы организаторов экзаменов, уточнили в Рособрнадзоре.

В ведомство традиционно поступили предложения об отмене ЕГЭ, но вместе с тем были письма, чьи авторы настаивали на сохранении этой формы экзаменов.

По информации пресс-службы, поступившие предложения будут рассмотрены специалистами Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений.