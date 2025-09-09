Купить брелоки можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на "Маяковской" и "Трубной", в интернет-магазине и на маркетплейсах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Брелоки с функционалом транспортной карты "Тройка" с изображением панды Катюши поступили в продажу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В продаже Департамента транспорта Москвы появились 5 новых брелоков с функционалом карты "Тройка" с изображением панды Катюши - одной из любимиц посетителей Московского зоопарка. На одном из брелоков она запечатлена вместе с мамой Диндин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что купить брелоки с функционалом карты "Тройка" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на "Маяковской" и "Трубной", в интернет-магазине, на маркетплейсах: "Яндекс маркет", Ozon, Wildberries.