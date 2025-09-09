Вице-спикер Госдумы отметила, что в России в соответствии с законодательством 22 июня в 12:15 по московскому времени ежегодно проводится всероссийская минута молчания

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила организовать проведение минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня 2026 года в максимальном числе стран.

В ходе пленарной сессии Международного антифашистского форума депутат напомнила, что в России в соответствии с законодательством 22 июня в 12:15 по московскому времени ежегодно проводится всероссийская минута молчания. Именно в это время в 1941 году было официально объявлено о нападении нацистов.

"Мы предлагаем в будущем году, это 85 лет со дня этой подлой и вероломной агрессии на нашу страну, провести работу с тем, чтобы в эту минуту и в это мгновение эта акция охватила максимальное количество стран и континентов. Чтобы все народы почтили память всех, кто отдал свою жизнь за спасение мира", - сказала Яровая.