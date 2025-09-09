Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда добавил, что у священника, как и у любого человека, возможно частное мнение по разным вопросам

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Личное мнение священника не может считаться позицией Русской православной церкви, священнослужителям следует быть ответственными в своих публичных заявлениях. Об этом заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя высказывания иркутского священника о сборе "десятины".

Ранее настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Иркутске протоиерей Сергий Кульпинов предложил ввести практику регулярного сбора десятины с верующих россиян в пользу Русской православной церкви.

"В последнее время в медийном пространстве стала заметной фигура иркутского протоиерея Сергия Кульпинова. Я лично не имею чести знать отца Сергия, а потому не могу судить о мотивах и контексте его публичных высказываний. Однако считаю необходимым напомнить очевидную, но, к сожалению, часто забываемую вещь: отдельный священник, даже имеющий определенную известность, не уполномочен говорить от лица всей Русской православной церкви и выступать с какими-либо официальными заявлениями. <...> Призываю (священнослужителей - прим. ТАСС) к ответственности и взвешенности в публичных заявлениях, особенно на острые темы", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он добавил, что у священника, как и у любого человека, возможно частное мнение по разным вопросам, однако любое его слово "может быть вырвано из контекста и использовано для раскручивания информационной волны, способной ввести в соблазн многих".

Представитель Русской православной церкви также обратился к журналистам с просьбой не вводить аудиторию в заблуждение. "В стремлении к сиюминутной сенсационности и кликабельности заголовков личное мнение рядового священника в некоторых публикациях порой превращается едва ли не в официальную позицию Церкви. Это в корне неверно и вводит в заблуждение аудиторию", - добавил Легойда.

"Для публичных заявлений от лица Церкви существуют официальные каналы и специально уполномоченные на то люди. Именно к ним и следует обращаться за комментариями, чтобы репортажи и статьи были не только громкими, но и достоверными", - заключил он.