МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает создать в РФ сеть государственных социальных аптек, а также установить контроль за интернет-аптеками. Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов.

"Создать во всех регионах сеть государственных социальных аптек. Установить жесткий государственный контроль за деятельностью интернет-аптек, продажей лекарственных средств в онлайн-среде", - сказал Миронов на пресс-конференции в ТАСС.

Он отметил, что в РФ наблюдается рост цен на лекарства, некоторые граждане отказываются от покупки лекарств из-за их стоимости. По мнению депутата, право на жизнь "не должно зависеть от кошелька".

"Лекарства - это не роскошь, это жизненная необходимость. Выбор между едой и лекарством - это не выбор, это приговор", - добавил Миронов.