Авторы законопроекта указали, что предлагаемый запрет не позволит отправлять за границу средства, источник которых не подтвержден документально

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Депутаты от думской фракции "Новые люди" во главе с лидером фракции Алексеем Нечаевым внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить трудовым мигрантам переводить за рубеж суммы, превышающие месячную зарплату. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фракции, текст законопроекта есть в распоряжении агентства.

"Новые люди" предложили ограничить мигрантам переводы за рубеж больше официальной зарплаты. Такой законопроект депутаты от "Новых людей" во главе с Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму", - сказали в пресс-службе.

Изменения предлагается внести в закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Как отметили авторы инициативы, в 2023 году трудовые мигранты "установили новый рекорд по объему денежных переводов на родину" - сумма переводов превысила $18 млрд. "Действующее законодательство не предусматривает эффективных механизмов контроля за тем, соответствуют ли объемы средств, переводимых мигрантами за границу, их официально подтвержденным доходам", - подчеркивается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта указали, что предлагаемый запрет не позволит отправлять за границу средства, источник которых не подтвержден документально.