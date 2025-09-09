Также москвичи и гости столицы смогут посетить творческие мастерские и кулинарные уроки

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Экскурсии, кинопоказы, лекции, мастер-классы, посвященные истории, культуре, известным жителям и современному развитию столицы, пройдут в Москве по случаю Дня города 13 и 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Приуроченные ко Дню города события объединят пешеходные пространства, площадки форума "Москва 2030", парки, музеи, культурные центры и ВДНХ. Москвичей и туристов ждут посвященные столице выставки, концерты, театральные постановки и многое другое", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Так, на ВДНХ главную площадку разместят вокруг фонтана "Дружба народов". Здесь представят музыкальные и поэтические спектакли, шоу "Кольца Москвы" с применением 3D-графики, в центре сюжета - жители столицы и их роль в развитии мегаполиса. В музее славянской письменности "Слово" проведут экскурсии "Москва - святой Руси и сердце, и глава!" с малоизвестными фактами из истории города. А на выставке "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" в павильоне № 1 "Центральный" 13 и 14 сентября каждый час будут стартовать бесплатные экскурсии.

Праздничную программу готовят и в музее "Атом", центре "Космонавтика и авиация", павильоне "Макет Москвы", Музее городского хозяйства, павильоне № 27 "Физкультура и спорт" и других.

На Поклонной горе 13 сентября пройдет концерт "С днем рождения, Москва!", а 14 сентября - фестиваль с популярными артистами, где покажут фрагменты спектакля о князе Владимире и песни в исполнении героев специальной военной операции. В Пресненском районе можно посетить площадку спецпроекта "Театральный бульвар. Послесловие", где представят постановки российские и зарубежные коллективы. В саду имени Н. Э. Баумана в субботу пройдут выступления инструментальных коллективов и показ фильма "Я шагаю по Москве". А музей Михаила Булгакова пригласит на литературную прогулку по Пресненскому району.

В Музее космонавтики 13 сентября проведут встречу с Героем Советского Союза летчиком-космонавтом СССР Александром Лавейкиным. В рамках форума "Москва 2030" в парке 50-летия Октября запланированы шоу с использованием электрических катушек Теслы и показательные выступления служебных собак. А на площадке "Цифровые технологии Москвы" в парке искусств "Музеон" пройдет соревнование ИТ-специалистов. Оно приурочено не только к 878-летию столицы, но и ко Дню программиста, который отмечается 13 сентября.

Творческие мастерские

Мероприятия ко Дню города пройдут и на площадках проекта "Московские сезоны" в разных районах. В субботу в художественной мастерской на Страстном бульваре предложат изобразить достопримечательности и парки мегаполиса. Пленэр 13 сентября на Чистопрудном бульваре посвятят городским улицам, а 14 сентября на Сретенском - мостам и рекам Москвы.

В научной студии Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана в районе Вешняки гости при помощи искусственного интеллекта сгенерируют открытки с образом столицы и посвященные ей рассказы, сконструируют модель дельтаплана. Участники занятий на фестивальной площадке в районе Коптево создадут макеты Большого театра, а в районе Отрадное - нарисуют акриловыми красками здание Московского планетария. Помимо этого, в районах Братеево, Теплый Стан, Северное Бутово и других организуют кулинарные уроки. На них научат готовить московские пончики и винегрет, рыбную уху и праздничные курники.