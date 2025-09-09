Проект предусматривает заключение соцконтракта в приоритетном порядке с участниками специальной военной операции и членами их семей

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 сентября. /ТАСС/. Около 400 млн рублей направят в Северной Осетии на социальную помощь населению, в том числе участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания кабмина.

"Социальный контракт - это хороший инструмент поддержки для жителей нашей республики. С 2021 года мы оказали содействие почти 5 тысячам граждан. В текущем году объем субсидий увеличен и составляет порядка 400 млн рублей. Все средства должны быть доведены до получателей в срок - уделите этому особое внимание", - поручил премьер Борис Джанаев.

Проект предусматривает в том числе заключение соцконтракта в приоритетном порядке с участниками специальной военной операции и членами их семей.

Социальный контракт - это мера социальной поддержки в виде соглашения между малоимущей семьей и органом социальной защиты населения по выполнению мероприятий для выхода из трудной жизненной ситуации.