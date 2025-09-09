Посольство РФ объявило о сборе данных россиян в Непале

Диппредставительство запросило от соотечественников паспортные данные, местонахождение, наличие обратного билета, срок истечения визы и другие сведения

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Непале на фоне массовых беспорядков в этой стране после антиправительственных протестов объявило о сборе данных россиян, находящихся в Непале. Об этом говорится в сообщении российской дипмиссии в Telegram-канале.

"В целях централизованного сбора данных и учета наших сограждан, находящихся в Непале, просим прислать сведения о вас ", - отметило посольство, указав контактные телефоны. Диппредставительство запросило от российских соотечественников паспортные данные, текущее местонахождение, наличие обратного билета, срок истечения визы и другие данные.

Ранее в российском посольстве заявили ТАСС, что информации о пострадавших россиянах, равно как и о любых других иностранцах, нет. Дипмиссия рекомендовала россиянам в Непале воздержаться от выхода на улицы Катманду, где продолжаются массовые протесты.