Медики получают квартиру в первый год работы и платят только за коммунальные услуги, после семи лет работы в регионе жилье переходит в собственность

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила позитивный опыт Новгородской области по поддержке врачей и решению проблемы дефицита кадров в здравоохранении.

"Не только Петербург от вас отсасывает кадры, но и уже есть обратный процесс. Пусть, пока начало, но людей тянет на природу, особенно, когда детишки. Но, безусловно, вы создаете условия: и жилищные, и поддержку, когда приезжают врачи, особенно в сельскую местность", - сказала Матвиенко в ходе рабочей с временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Александром Дроновым.

По словам Дронова, в этом году в Боровичах открылась детско-взрослая поликлиника Боровичской центральной районной больницы. "Главный врач показывал отделение функциональной диагностики и представила доктора, которая приехала к нам из Санкт-Петербурга с двумя детишками. <...> У нас есть программа поддержки докторов. Когда приезжают врачи узких специальностей или специалисты, которых нам не хватает, то мы, конечно, предоставляем жилье" - сказал Дронов.

Медики получают квартиру в первый год работы и не платят ничего, кроме коммунальных услуг. После того, как врач отработал в регионе семь лет, жилье переходит в его собственность.

"Это очень эффективная мера поддержки. Я думаю, если ее широко распространять, то дефицита в кадрах, в медицинских работниках не будет", - сказала Матвиенко.